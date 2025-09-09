ويشمل اتفاق الاستحواذ على تراخيص الطيف ( إيه دبليو إس-4) و(إتش-بلوك) المملوكة لشركة "إيكوستار"، نحو 8.5 مليار دولار نقدا وأسهما في "سبيس إكس" بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار، كما ستسدد "سبيس إكس" نحو ملياري دولار نقدا كمدفوعات فوائد على ديون "إيكوستار" حتى نوفمبر 2027.

وستبرم "سبيس إكس" و"إيكوستار" اتفاقا تجاريا طويل الأجل يتيح لمشتركي "بوست موبايل" التابعة لـ "إيكوستار" الوصول إلى الجيل التالي من خدمة "ستارلينك دايركت تو سيل" التابعة لسبيس إكس.

وأعلنت شركة "إيه تي آند تي"، الشهر الماضي، اعتزامها إنفاق 23 مليار دولار للاستحواذ على تراخيص طيف ترددي من "إيكوستار"، في توسع كبير في شبكات التغطية منخفضة ومتوسطة النطاق.

وقالت شركة "إيكوستار" إنها تتوقع أن تسهم صفقة "سبيس إكس" وصفقة "إيه تي آند تي" في حسم الاستفسارات الأخيرة الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بشأن نشر تقنية الجيل الخامس في الولايات المتحدة.

وأعلنت إيكوستار، الاثنين، أنها ستستخدم عائدات الصفقة جزئيا في سداد ديونها.

وأكدت إيكوستار أن العمليات الحالية لشركات "ديش تي في" و"سلينج" و"هيوز" لن تتأثر بالصفقة.