تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الوزارة لزيادة عمليات التنقيب والإنتاج.

وتحولت مصر، التي كانت في السابق مُصدرا إقليميا، بشكل متزايد إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز مع انخفاض الإنتاج من الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في حقول جديدة.

وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، التي تنشر بيانات عن سوق الطاقة العالمية، إلى أن إنتاج الغاز بلغ في مايو 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يزيد عن 40 بالمئة عن مارس 2021.

وأوضح، بيان وزارة البترول الصادر مساء الاثنين، أن من المتوقع أن يبدأ حفر الآبار الاستكشافية الجديدة، على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، العام المقبل.

وذكرت بي.بي في بيان أن أي إنتاج جديد سيغذي مرافق الإنتاج القائمة في غرب دلتا النيل. وتعمل الشركة في مصر منذ أكثر من ستة عقود.

وتعمل بي.بي حاليا على مراجعة أفضل السبل لإنفاق ميزانيتها الاستثمارية السنوية التي تتراوح بين 13 و15 مليار دولار، في ضوء مشروعاتها الجديدة في أذربيجان والعراق وليبيا وأبوظبي، ونجاحات الاستكشاف في ناميبيا والبرازيل.

وأعلنت الوزارة في 30 أغسطس توقيع أربع اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تزيد عن 340 مليون دولار للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل.

وضمت القائمة شركتي شل وإيني وشركة أركيوس للطاقة، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 51 بالمئة لشركة بي.بي و49 بالمئة لشركة إكس.آر.جي الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك.