وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن انخفض إلى 12.7 بالمئة من 13.9 بالمئة في يوليو. وتم جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من سبتمبر.

وتوقع ثلاثة محللين أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 11.80 بالمئة في المتوسط.

وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث تخفيض هذا العام.