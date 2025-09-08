وسيخضع المشروع المشترك للإدارة التشغيلية من جانب شركة "آر دبليو إي"، على أن يتولى ملكية وتمويل حصة آر دبليو إي البالغة 25.1 بالمئة في شركة "أمبريون" لأنظمة نقل الكهرباء التي تخدم نحو 29 مليون شخص.

وسيوفر المشروع المشترك رأس المال اللازم لحصتها البالغة 25.1 بالمئة لدعم برنامج "أمبريون" الاستثماري الرئيسي لتوسيع شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل.

وقال جمشيد إحساني، الشريك في أبولو، "نتطلع في الفترة المقبلة إلى تسريع أنشطتنا الاستثمارية في أوروبا، مع التركيز بشكل خاص على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة".