وقال البنك، في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن مجلس إدارته أوصى بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 592.2 مليون سهم جديد.

وأضاف أنه قد تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل فيما يتعلق بسعر الأسهم الجديدة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى.

وستصدر الأسهم الجديدة بسعر 10.3 درهم للسهم، بخصم 30 بالمئة عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس البالغ 14.76 درهم. وارتفع السهم 41.7 بالمئة منذ بداية العام.

وتوقفت التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري مؤقتا الاثنين بعد أن هبطت إلى 14 درهما، لتقترب قليلا من سعر العرض.

وأبوظبي التجاري هو ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في دولة الإمارات، ومملوك بالأغلبية لمجلس أبوظبي للاستثمار.

وبلغ إجمالي أصوله 719 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.