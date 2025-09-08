وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.3 بالمئة، وهو نفس معدل النمو المسجل في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي بلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني نسبة 2.2 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1 بالمئة، وهو أيضا نفس معدل النمو في الربع الأول من العام الماضي.

وسجل الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني نموا بمعدل 0.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.3 بالمئة.

وزاد الطلب الخارجي على صادرات اليابان بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.