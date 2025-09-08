وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة الاثنين إلى 65.84 دولار للبرميل بعد أن اتفقت أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج بدءا من أكتوبر بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة وسط توقعات بضعف الطلب العالمي.

وقال ديف إرنسبرجر الرئيس المشارك لستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس "لا نزال نتوقع انخفاض الأسعار إلى ما يقرب من 55 دولار للبرميل مع استمرار أوبك في رفع إنتاجها"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "إذا كان هناك فائض كبير وإذا استمر تدفق النفط الروسي إلى السوق وإذا توقف نشاط رفع المخزونات ودخل بعض هذه الأشياء إلى المخزونات التجارية وتفاقمت ظاهرة ارتفاع الأسعار الآجلة عن الأسعار الفورية، فسنشهد انخفاضا في الأسعار عن ذلك".

يستخدم خام برنت المؤرخ لتسعير أكثر من 60 بالمئة من النفط الخام المتداول عالميا، وتعتمد عليه العقود الآجلة للنفط.