وتعتزم المعمورة بيع ما يصل إلى 342 مليون سهم، أي ما يعادل 7.55 بالمئة من رأس مال دو وحوالي ثلاثة أرباع حصتها في شركة الاتصالات.

وحددت دو، في بيان على موقع سوق دبي المالي، النطاق السعري لطرح الأسهم بين تسعة دراهم و9.90 درهم للسهم الواحد، على أن يجري تحديد السعر النهائي من خلال عملية بناء سجل الاكتتاب والإعلان عنه في 15 سبتمبر الجاري.

وإذا حقق البيع الحد الأعلى للنطاق، يمكن أن يدر البيع حوالي 3.39 مليار درهم (923.20 مليون دولار).

وقالت دو في البيان إن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة تملكها المعمورة. وأضافت أن الشركة لن تتلقى أي عائدات من بيع أسهم العرض.

وقالت دو إنه سيتم تخصيص خمسة بالمئة من الأسهم في الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات، في حين سيتم تخصيص 95 بالمئة المتبقية للمشترين المؤهلين من المؤسسات في الإمارات وأسواق دولية مختارة.