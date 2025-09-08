تحديث الأسعار

ارتفع خام برنت 78 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 1.18 بالمئة إلى 62.60 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في تداولات الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءا من أكتوبر.

وزادت أوبك+ إنتاجها منذ أبريل بعد سنوات من التخفيضات لدعم سوق النفط، لكن قرار يوم الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئا وسط توقعات بتخمة في المعروض من النفط تلوح في الأفق خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

ومن المقرر أن يرفع ثمانية أعضاء في أوبك+ إنتاجهم اعتبارا من أكتوبر 137 ألف برميل يوميا، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة نحو 555 ألف برميل يوميا لشهري سبتمبر وأغسطس و411 ألف برميل يوميا في يوليو ويونيو.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز "شهدت سوق النفط انتعاشا طفيفا بدعم ارتياح حيال الزيادة الطفيفة في إنتاج أوبك+ وانتعاش مدعوم بعوامل فنية عقب انخفاض الأسبوع الماضي".

وأضاف "توقعات انخفاض المعروض نتيجة عقوبات أميركية جديدة محتملة على روسيا تدعم السوق أيضا"، مرجحا استمرار الضغوط التي تدفع للهبوط مع استمرار أوبك+ في زيادة الإنتاج وتراجع الإمدادات.

شنت روسيا أكبر هجوم جوي لها منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع نيران في المبنى الحكومي الرئيسي بوسط كييف ومقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم رضيع، وفقا لما ذكره مسؤولون أوكرانيون يوم الأحد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه "غير راض" عن وضع الحرب، وذلك ردا على سؤال من صحفيين بشأن الهجوم الجوي الروسي الضخم. لكنه عبر مجددا عن ثقته في تسوية الأزمة قريبا.