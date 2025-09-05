وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

وهذا هو أعلى مستوى منذ فبراير 2023 لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة المسجلة في مارس 2022 عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية 1.4 بالمئة في أغسطس آب لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتلقت زيوت النخيل ودوار الشمس وبذور اللفت دعما من خطط إندونيسيا لزيادة ترخيص الوقود الحيوي، بينما انخفض زيت الصويا نتيجة لتوقعات بوفرة المعروض.

وتعمل إندونيسيا على زيادة نسبة زيت النخيل الإلزامية في الديزل الحيوي سعيا لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد.

وتراجعت أسعار الحبوب للشهر الخامس على التوالي وسجلت انخفاضا في أغسطس بنسبة 0.8 بالمئة عن يوليو. وتراجعت أسعار القمح بسبب وفرة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا. وارتفعت أسعار الذرة مدفوعة بزيادة الطلب الأميركي على الأعلاف والإيثانول.

وتراجعت أسعار الأرز ويعود هذا في الأساس إلى انخفاض أسعار الأرز الهندي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات نتيجة ضعف الروبية والمنافسة الشديدة بين المصدرين.

وارتفع مؤشر أسعار اللحوم 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الطلب القوي على لحوم البقر في الولايات المتحدة والصين.

وزادت أسعار لحوم الأغنام واستقرت أسعار لحوم الخنزير وانخفضت أسعار الدواجن بدعم من وفرة المعروض من البرازيل. وانخفضت أسعار منتجات الألبان 1.3 بالمئة في ظل انخفاض أسعار الزبد والجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم نتيجة ضعف الطلب من الأسواق الأسيوية.

وارتفعت أسعار السكر 0.2 بالمئة بعد خمسة أشهر من الانخفاض إذ طغت المخاوف بشأن إنتاج محصول قصب السكر البرازيلي وزيادة الطلب العالمي على التوقعات بتحسن المحصول في الهند وتايلاند.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

وتعززت التوقعات بشأن إنتاج الذرة في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك مدعومة بإنتاج قياسي وتوسع المساحة المزروعة. ومن المتوقع انخفاض إنتاج الاتحاد الأوروبي بسبب الطقس الجاف وانخفاض المحصول.