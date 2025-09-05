كتب ترامب في منشور على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين العميقة والمظلمة. أتمنى لهما مستقبلًا طويلًا ومزدهرًا معًا!"

يأتي هذا التصريح في سياق توتر متزايد بين واشنطن ونيودلهي، خاصة بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50 بالمئة على الصادرات الهندية، منها 25 بالمئة بسبب شراء النفط الروسي، متهمًا نيودلهي بأنها تموّل بشكل غير مباشر الحملة العسكرية الروسية من خلال مشترياتها النفطية.

وردًا على ذلك، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التزام الهند بالاعتماد على الذات اقتصاديًا والتصنيع المحلي، وحث المواطنين على إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية.

وسط هذه التوترات، سعت الهند إلى تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، وكلاهما عضوان مؤثران في منظمة شنغهاي للتعاون.

في قمة تيانجين، أجرى مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ حوارًا بناءً، حيث شدد شي على الحاجة إلى التعاون بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد مودي التزام الهند بتحسين العلاقات مع الصين، مع التركيز على توسيع التجارة والاستثمار ومعالجة القضايا الإقليمية بشكل تعاوني.

وفي الوقت نفسه، أكد مودي وبوتين العلاقات الثنائية الوثيقة، مشددين على الثقة والتعاون على الرغم من الضغوط الجمركية التي تمارسها واشنطن على نيودلهي.

حافظت الهند على شراكة استراتيجية مع روسيا، مع التركيز على التعاون الدفاعي والتعاون الاقتصادي.