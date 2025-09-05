وقالت إيرباص، صباح الجمعة، إنها سلمت 61 طائرة في أغسطس، ليصل العدد حتى اليوم إلى 434 طائرة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وهذا أقل من العدد الذي تحقق في يوليو البالغ 67 وحدة وأقل من الذروة التي بلغت 71 وحدة في مارس.

وأكدت إيرباص على هدفها المتمثل في تسليم نحو 829 طائرة في 2025، رغم أن الرئيس التنفيذي جيوم فوري أقر في يونيو، أن التقلب العالمي والقيود المفروضة على الحصول على قطع الغيار جعل الهدف "أكثر صعوبة قليلا".