ونقلت رويترز عن مصادر إن المؤسسة الحكومية اشترت مليون برميل من كل من خامي أجبامي وأوسان النيجيريين من توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط، ومليون برميل آخر من خام داس الإماراتي من شركة شل.

واشترت المؤسسة النفطَ النيجيري على أساس التسليم على ظهر السفينة بينما خام داس على أساس التسليم عند الوصول إلى الموانئ الهندية في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

واشترت المؤسسة خمسة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في مناقصة سابقة الأسبوع الماضي.

واستفادت مصافي التكرير الهندية خلال الأشهر الماضية من فرص المراجحة وزادت مشترياتها من النفط الأميركي عبر المناقصات.

وساهمت مشترياتها من النفط الأميركي في خفض فائض الهند التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، التي ضاعفت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 بالمئة، معللة الزيادة بشراء نيودلهي النفط الروسي.