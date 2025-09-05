وسجلت الأصول المشفرة والأسهم المرتبطة بها مزيدًا من الخسائر يوم الخميس، حيث كانت التراجعات الأشد من نصيب الرموز والشركات المرتبطة بمشاريع لها صلة بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي كانت قد استفادت سابقًا من سياساته الداعمة للعملات المشفرة.

فقد تراجعت أسهم شركة ALT5 Sigma Corp.، الشركة التي تمتلك رمز WLFI المرتبط بمشروع التمويل اللامركزي World Liberty Financial Inc. "ورلد ليبرتي فاينانشال" التابع لدونالد ترامب، بنحو 12 بالمئة، لتسجل خسائر تجاوزت 50 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة WLFI نفسها بنحو 25 بالمئة، ليصل انخفاضها إلى حوالي 50 بالمئة منذ بداية تداولها في يوم عيد العمال.

كما شهدت شركة American Bitcoin Corp، وهي شركة تعدين بدأت التداول الأربعاء ويشارك فيها إريك ترامب، انخفاضًا حادًا بلغ نحو 22 بالمئة، في ظل استمرار تقلبات السوق على مشاريع العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، نظمت شركة World Liberty فعالية مباشرة عبر موقع CoinMarketCap، حضرها أكثر من 2000 شخص يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة بلومبرغ نيوز الأميركية: "يركز فريق World Liberty Financial على تطوير وتقديم منتجات رائدة مثل USD1، التي يمكن أن تنقل قوة التمويل اللامركزي إلى ملايين المستخدمين حول العالم".

مخاوف من إجراءات صارمة

تواجه أسواق العملات المشفرة ضغطا جديدا بسبب المخاوف من رد فعل محتمل ضد شركات الخزانة الرقمية العامة التي استثمرت في العديد من الرموز الرقمية خلال الأشهر الأخيرة.

كانت أسهم العديد من هذه الشركات، (المعروفة باسم DATs "خزائن الأصول الرقمية")، قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد تحول شركات كانت تكافح سابقًا نحو الاستثمار في العملات المشفرة.

وأفادت تقارير صحفية، بأن إدارة بورصة ناسداك، حيث تُدرج أغلب هذه الشركات، طالبت بعض شركات الاحتفاظ بالرموز الرقمية بالحصول على موافقة المساهمين قبل إصدار أسهم جديدة لشراء العملات الرقمية.

ويعتبر إصدار الأسهم وسيلة شائعة لجمع التمويل الإضافي لشراء المزيد من العملات دون زيادة الديون، وهي استراتيجية ابتكرها مايكل سايلور من شركة Strategy.

حتى الآن، أعلنت 184 شركة عامة عن نيتها جمع أكثر من 132 مليار دولار لشراء العملات المشفرة المختلفة وفقًا لشركة الاستشارات المالية Architect Partners.

وقال إريك ريسلي، مؤسس ومدير شركة Architect Partners: "قرار ناسداك يتوافق تمامًا مع حقوق المساهمين، ويجب أن يُتوقع ويوفر الإفصاح الكامل وإتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار. نعم، قد يبطئ ذلك وتيرة المعاملات، لكنه ربما أمر إيجابي"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتراجعت أسهم العديد من شركات الخزانة الأخرى التي تحتفظ بإيثيريوم مثل Sharplink Gaming بنسبة 9.7 بالمئة، فيما انخفض الإيثيريوم نفسه بنسبة 3.3 بالمئة. كما تراجعت DeFi Technologies، التي تحتفظ بسولانا، بنسبة 4.6 بالمئة، بينما هبطت سولانا بنسبة 3.8 بالمئة.

ومع انخفاض أسهم شركات الخزانة، ينخفض سعر العملات الأساسية، حيث يعيد المستثمرون حساب قيمة الرموز الأساسية في ميزانيات هذه الشركات، وفقًا للمستثمر مورتن كريستنسن من WLFI.

قال كريستنسن، مدير منصة AirdropAlert.com: "أعتقد أننا نشهد الكثير من عمليات التحكيم بين سهم ALT ورمز WLFI، إلى أن تستقر نسبة القيمة بينهما".

وأضاف: "حدسي يقول إن المتداولين يحاولون تحديد النسبة المثلى بين سعر ALT وWLFI، وبالطبع هناك من يحقق أرباحًا من خلال البيع على المكشوف".

في حالة WLFI، شعر بعض المتداولين بالإحباط بعد أن انتهى الأمر بتدفق المعروض من العملة الرقمية إلى أن يكون أعلى مما توقعوا. وقال أندرو تو، رئيس تطوير الأعمال في شركة Efficient Frontier لصناعة السوق المشفرة، إن بعض الذين اشتروا العملة المشفرة بسعر 1.5 سنت إلى 5 سنتات اختاروا أيضًا جني الأرباح.

وفي الوقت نفسه، عززت أحدث القراءات حول التوظيف ومطالبات البطالة التي صدرت الخميس الرأي القائل بتباطؤ سوق العمل، حيث أظهر أرباب العمل القليل من الحماس لتوظيف عمال خلال شهر أغسطس.

بعد خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في الخريف الماضي، أبقى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا العام خوفًا من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

وقال شيليانغ تانغ، الشريك الإداري في شركة Monarq Asset Management: "من منظور الاقتصاد الكلي، يقوم المستثمرون بتقليل المخاطر قليلًا قبيل صدور بيانات التوظيف الجمعة، وهي نقطة بيانات اقتصادية مهمة تسبق اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر".

أما البيتكوين، المؤشر الرئيسي لسوق العملات المشفرة، فقد تراجع بنحو 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 109,800 دولار، مقتربًا من الحد الأدنى لنطاق تداوله الأخير.

وكان يتم تداوله عند نحو 69,000 دولار قبيل يوم الانتخابات العام الماضي، قبل أن يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 125,000 دولار في 14 أغسطس.