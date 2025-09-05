تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.15 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.20 بالمئة إلى 63.35 دولار.

وانخفض برنت 1.78 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكتب محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة الجمعة أن النفط ما زال تحت ضغط وسط مخاوف من ارتفاع الإمدادات من أوبك+.

وقال المحللون إن التوقعات تتزايد بضخ التحالف المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصته فيها والتي فقدها لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي في السنوات القليلة الماضية.

وقال مصدران لرويترز الأربعاء إن ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا مثل روسيا، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر في اجتماع يوم الأحد.

ويعني تطبيق زيادة أخرى أن أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، ستبدأ في إلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا، أو 1.6 بالمئة من الطلب العالمي، قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مع دخول المصافي موسم الصيانة، وذلك مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز بسحب مليوني برميل.

وقال محللو بي.إم.آي في تقرير إن قوة قطاع التكرير والتوزيع كانت داعما رئيسيا للأسعار على مدار الأشهر الماضية لكن من المرجح أن تتقلص هوامش التكرير في الأشهر المقبلة مع تراجع نمو الطلب العالمي وتكثيف المصافي لأعمال الصيانة.

وأشار المحللون إلى أن هذا سيؤدي إلى تراجع استهلاك المصافي مما يقلل الطلب على النفط الخام.

ومع ذلك، لا تزال مخاطر العرض تخيم على السوق إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين أمس الخميس بضرورة أن توقف أوروبا شراء النفط الروسي.

وقد يؤدي أي تراجع لصادرات روسيا من الخام إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.