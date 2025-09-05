وبحسب بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد شهدت الصفقة طلباً قوياً من جانب المستثمرين في الإمارات وعلى الصعيد الدولي، ونجحت في تحقيق أهداف "جي 42" في توسعة القاعدة الملكية المؤسسية في بريسايت، وزيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول بما يعزز سيولة السهم.

وتم تسعير الأسهم المطروحة بسعر 3.12 درهم للسهم الواحد لتبلغ صافي الحصيلة المتحققة من الطرح ما يقارب 370 مليون درهم (100 مليون دولار) ومن المتوقع إتمام تسوية الصفقة في أو حوالي 10 سبتمبر 2025.

وأكدت "جي 42" التزامها الكامل بدعم بريسايت، وتحتفظ بمركزها كأكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب (68.5 بالمئة)، علماً أن هذه الحصة ستكون خاضعة لفترة حظر تصرف مدتها 180 يوماً اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة.

وقد اضطلع كل من بنك أبوظبي الأول وشركة جيفريز بدور المنسقين العالميين المشتركين ومديري اكتتاب المشتركين، بينما تولت شركة الدولية للأوراق المالية مهام إدارة سجل الاكتئاب المشترك في هذه الصفقة، وذلك بحسب نص البيان.