تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليبلغ 3550.41 دولار للأونصة (الأوقية) ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3578.50 دولار والذي لامسه الأربعاء.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3609.10 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع أوضاع سوق العمل الضعيفة.

وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في أغسطس.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تعزز توقعاتهم بأن خفض الفائدة قريب.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 100 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسينصب التركيز أيضا على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومن المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. وقد تقدم مزيدا من المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الوظائف غير الزراعية في أغسطس 78 ألف وظيفة مقابل 73 ألفا في يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 40.70 دولار للأونصة. وكسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1382.18 دولار، وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1129.12 دولار.