وعلى هامش حفل عشاء أقامه في البيت الأبيض على شرف عدد من كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتّحدة، قال ترامب "سنفرض قريبا جدا رسوما جمركية. لن تكون كبيرة جدا لكنّها ستكون كبيرة نسبيا".

وقبل شهر أعلن الرئيس الجمهوري عزمه على فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على "الرقائق وأشباه الموصلات" المستوردة، لكن من دون أن يحدّد متى يعتزم القيام بذلك.

ومساء الخميس قال ترامب إنّ "الخبر السار لشركات مثل آبل، هو أنّكم إذا قمتم ببناء (مصانع) في الولايات المتّحدة أو التزمتم بذلك، فلن تضطرّوا إلى الدفع".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن العديد من كبريات شركات التكنولوجيا، سواء أكانت مُصنّعة لأشباه الموصلات أم معتمدة عليها، عن استثمارات في الولايات المتّحدة. ومن بين هذه الشركات آبل التي وعدت باستثمار 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ومايكرون تكنولوجي التي تخطط لزيادة استثماراتها إلى 200 مليار دولار.

ويشهد قطاع أشباه الموصلات تنافسا شديدا بين الولايات المتحدة والبلاد المنتجة الرئيسية مثل الصين وتايوان.

وسحبت واشنطن على وجه الخصوص الإذن الممنوح للعملاق التايواني "تي إس إم سي" لتصدير معدات أميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين دون ترخيص.

كما أنّ شركة إنفيديا العملاقة لم تتمكن في الربع الثاني من بيع أيّ من رقائقها من نوع "إتش 20" في السوق الصينية، رغم أنّ هذه الرقاقة طُوّرت خصيصا لتلبية المتطلبات الحكومية الأميركية.

وجعل ترامب من تطوير الصناعات التحويلية على الأراضي الأميركية إحدى الركائز الأساسية لسياسته، وقد فرض رسوما جمركية شاملة للحدّ من الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.