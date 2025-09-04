وأعلنت شركة كرافت هاينز الثلاثاء أن إحدى الشركتين، المعروفة حاليًا باسم "yلوبال تيست إليفيشن"، ستنتج علامات تجارية مثل هاينز، وجبنة فيلادلفيا ، وكرافت ماك آند تشيز.

أما الشركة الأخرى، المعروفة حاليًا باسم "نورث أمريكان جروسري"، فستنتج علامات تجارية مثل أوسكار ماير، وكرافت سينجلز، ولانشابلز. وسيتم الإعلان عن الاسمين الرسميين للشركتين في وقت لاحق.

وأعلنت كرافت هاينز في مايو الماضي القيام بمراجعة استراتيجية لهيكلها، مشيرة إلى احتمال تقسيمها.

وفي عام 2015، سعت الشركة إلى الاستفادة من حجمها الهائل، لكن تغير الأذواق أدى إلى تعقيد هذه الخطط، حيث سعت الأسر إلى تقديم خيارات صحية على موائدها. وقد غيرت كرافت هاينز وشركات أخرى مُنتجة للأغذية عروضها لمواكبة هذا التوجه.

وقال الرئيس التنفيذي ميجيل باتريسيو في بيان: "تُعد علامات كرافت هاينز التجارية رمزا ومحبوبة، لكن تعقيد هيكلنا الحالي يصعب استغلال رأس المال بطريقة فعالة، وتحديد أولويات المبادرات، ودفع عجلة النمو في مجالاتنا الواعدة".

يذكر أن رحلة اندماج شركتي كرافت وهاينز بدأت في عام 2013، عندما تعاون المستثمر الملياردير وارن بافيت مع شركة الاستثمار البرازيلية ثري جي كابيتال لشراء شركة إتش.جيه هاينز.

وفي ذلك الوقت، كانت الصفقة التي بلغت قيمتها 23 مليار دولار هي الأكثر تكلفة على الإطلاق في صناعة الأغذية.