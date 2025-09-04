وقالت ألفا ظبي القابضة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: "لا يزال النقاش في مرحلته الأولية، ولا يوجد ضمان أو تأكيد بأنها ستؤدي إلى صفقة نهائية أو اتفاقية ملزمة".

كما أكدت ألفا أبوظبي أنها ستصدر إعلانات إضافية عند الاقتضاء، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.