ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي رسوما جمركية جديدة تهدد جزءا من صادرات نيودلهي إلى أكبر سوق في العالم.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن خفض ضريبة السلع والخدمات، أو ما يُعرف بضريبة الاستهلاك، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة حكومية عليا، على أن يدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر، وهو اليوم الأول من مهرجان هندوسي كبير يسبق احتفالات "ديوالي" (مهرجان الأنوار) في أكتوبر.

ووفقا لوزارة المالية، فإن الإصلاح الجديد يخفض شرائح ضريبة الاستهلاك إلى هيكل من شريحتين فقط بنسبة 5 بالمئة و18 بالمئة بدلا من النظام السابق المكوّن من أربع شرائح 5 بالمئة و12 بالمئة و18 بالمئة و28 بالمئة.

وستخضع غالبية السلع لمعدلات ضريبية أقل، فيما يُقترح فرض معدل خاص يبلغ 40 بالمئة على بعض السلع الفاخرة مثل السيارات الفارهة والتبغ والسجائر.

كما لن تُفرض أي ضرائب على شراء التأمين على الحياة والتأمين الصحي.