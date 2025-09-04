وشهدت عملية الطرح طلباً استثنائياً من قبل المستثمرين متجاوزاً القيمة المستهدفة بمعدل سبع مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة، ليجسد ثقة المستثمرين الراسخة في توجه الشركة الإستراتيجي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية.

وستساهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة من 19 بالمئة إلى 22 بالمئة تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها من خلال استقطاب عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية وتوسعة حضور الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يتيح مساراً للإدراج المحتمل للشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) خلال المراجعة الفصلية المقبلة، ويرسخ مكانتها لدى المستثمرين العالميين.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرُّنا أن نرحّب بمساهمينا الجدد عقب هذا الطرح الثانوي الناجح، كما نشكر جميع المستثمرين على ثقتهم الراسخة في "أدنوك للإمداد والخدمات". ويجسِّد هذا الطرح قوة ومرونة نموذج أعمالنا، وثقة مساهمينا في استراتيجيتنا على المدى البعيد. ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرة تميزنا في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، نستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتركيزنا على دعم الابتكار، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".

جدير بالذكر أن "أدنوك للإمداد والخدمات" تتميز بمكانة تعزز قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، ودعم تحقيق طموحات "أدنوك" للنمو العالمي وأهدافها في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك بفضل العقود المستقبلية التي تزيد قيمتها على 95 مليار درهم (26 مليار دولار)، والمدعومة بـ 960 سنة من العقود المضمونة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة والشحن البحري والخدمات.

ويؤكد التوسع الاستراتيجي في أسطول الشركة، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الإيثان العملاقة، التزامها بالتميز التشغيلي وتعزيز قدراتها الخدمية.

وبعد إتمام عملية الطرح، تحتفظ "أدنوك" بحصة استراتيجية تبلغ 78 بالمئة، مؤكدةً التزامها بدعم نجاح "أدنوك للإمداد والخدمات" على المدى البعيد. وبفضل قاعدة العملاء العالمية المتنوعة، و19 مكتباً يخدم أكثر من 100 عميل في ما يزيد على 50 دولة، وسجل حافل بالأداء المالي القوي، تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في ترسيخ مكانتها كشركة موثوقة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة العالمي.

وعلى الرغم من حداثة تاريخ التأسيس الرسمي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال إدماج أصول "أدنوك" في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، تستند "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى إرث يمتد لما يقارب خمسة عقود من التميز التشغيلي. ويشكّل احتفال الشركة بذكرى تأسيسها الخمسين هذا العام محطة بارزة في تحولها إلى مزود عالمي متنوع للخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وخلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2025، حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" نتائج أعمال قياسية، حيث ارتفعت إيراداتها في الربع الثاني بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4,618مليون درهم (1,258 مليون دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتبلغ 1,470 مليون درهم (400 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 866 مليون درهم (236 مليون دولار).