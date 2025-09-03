ويأتي ذلك بعدما أشار تقرير إلى انخفاض إنتاج بحر الشمال إلى "أدنى مستوى تاريخي" له في عام 2024، ما أدى إلى احتياج المملكة المتحدة إلى استيراد النفط والغاز لتلبية أكثر من 40 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية، الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تصر "هيئة الطاقة البحرية البريطانية" على وجود "احتياطيات كبيرة من النفط والغاز" في بحر الشمال، حيث أكدت هيئة التصنيع إمكانية إدراك هذه الاحتياطيات إذا كان هناك "دعم مستمر للقطاع".