وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم سجل 2.04 بالمئة على أساس شهري، وهو أعلى من التوقعات. وفي يوليو، سجل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 2.06 بالمئة على أساس شهري و33.52 بالمئة على أساس سنوي.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 1.8 بالمئة في أغسطس، والمعدل السنوي 32.6 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.48 بالمئة على أساس شهري في أغسطس ليصعد المعدل السنوي 25.16 بالمئة.

وكان البنك المركزي التركي قد بدأ، في ديسمبر الماضي، دورة من التيسير النقدي، بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لمدة ثمانية أشهر، وسجل التضخم حينها أعلى مستوياته عند 75 بالمئة، العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، شدد البنك سياسته النقدية؛ لضمان الاستقرار، بعد اضطرابات السوق الناتجة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

ومؤخراً، عاد البنك إلى سياسة التيسيرية، الشهر الماضي، مع تراجع التضخم إلى نحو 33 بالمئة، مشيراً إلى أن أثر تشديد السياسة النقدية أصبح واضحاً في تباطؤ الطلب.