ووفقا لنشرة أولية، يعيد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية طرح سندات دولارية تستحق السداد في عام 2030، ويسعى لبيع سندات جديدة مستحقة في عام 2056.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر القول إن محادثات الأسعار الأولية تشير إلى أن العائد على السندات التي تستحق السداد في 2030 سيكون 5.45 بالمئة وعلى السندات أجل 2056 سيكون 7.75 بالمئة ومن المتوقع تحديد أسعار العائد الفعلية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

يذكر أن البرازيل باعت سندات تستحق السداد عام 2030 في يونيو، بعد أن باعت سندات دولارية في فبراير الماضي. وجمعت البرازيل في الطرحين السابقين 5.25 مليار دولار. وكانت آخر مرة باعت فيها البرازيل سندات عالمية ثلاث مرات سنويا في عام 2014، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

وقال أندرس فايجرمان، مدير محفظة أول في شركة باينبريدج للاستثمارات في لندن: "يجب أن يكون الأساس المنطقي هو تمديد المدة بينما يفضل المستثمرون الأسواق الناشئة ويمولون استثماراتهم مسبقا حتى عام 2026".

ومن المتوقع أن يكون شهر سبتمبر حافلا بمبيعات السندات العالمية، مع عودة المصرفيين من عطلة عيد العمال الأميركي، وانتعاش السيولة بعد فترة الركود الصيفي.

وطرحت المملكة العربية السعودية صكوكا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بينما تقدم شركة سوزانو البرازيلية لإنتاج اللب، وشركة أنتوفاجاستا لتعدين النحاس، سندات جديدة أيضا.

وتتولى بنوك "بنك أوف أميركا"، و"إيتاو بي.بي.إيه"، و"جيه.بي مورغان"، إدارة طرح سندات الخزانة البرازيلية الجديدة، وفقا لنشرة الإصدار.

شهدت السندات البرازيلية تراجعا في العائد عليها خلال العام الحالي، مع مكاسب الأسواق النامية بشكل عام، حيث يجبر عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المستثمرين على البحث عن فرص في أماكن أخرى.

ومن المقرر أن تجري البرازيل انتخابات رئاسية العام المقبل، ويترقب المستثمرون معرفة من سينافس الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات المقبلة.