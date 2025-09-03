وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن التفديرات الأولية.

وقال البنك المركزي في بيان "جاء هذا التعديل بعد دمج بعض بيانات الأداء الفعلية للشهر الأخير من الربع الثاني، والتي أظهرت نتائج أعلى من المتوقع في الصادرات والاستثمارات في البناء ومنتجات الملكية الفكرية، بينما تم تعديل استثمار المرافق بالتراجع".

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبية خلال الربع الثاني هو أعلى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2024، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة.

على أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموا بمعدل 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني، وهو ما يزيد أيضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

ويمثل نمو الربع الثاني انتعاشًا كبيرا، بعد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام، والذي نتج عن أزمة سياسية داخلية اندلعت إثر إعلان الرئيس السابق يون سيوك-يول للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.9 بالمئة من توقعاته السابقة البالغة 0.8 بالمئة.