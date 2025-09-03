وفي فبراير الماضي، قالت شركة بيبسيكو بأن سنوات من زيادات الأسعار بأكثر من 10 بالمئة، بالإضافة إلى تغير تفضيلات العملاء، أضعفت الطلب على مشروباتها ووجباتها الخفيفة.

وفي يوليو، قالت بيبسيكو إنها تسعى إلى مكافحة التصورات السائدة بأن منتجاتها باهظة الثمن من خلال توسيع نطاق توزيع علامات تجارية قيّمة مثل تشيسترز وسانيتاس.

في الوقت نفسه، أثر التضخم المستمر على سلوك المستهلكين، ما دفع الكثيرين إلى تقليص مشترياتهم من السلع الاختيارية مثل المشروبات الخفيفة والمقرمشات.

وفي أبريل الماضي خفضت بيبسيكو توقعات أرباحها السنوية، مشيرةً إلى ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية وتراجع إنفاق المستهلكين.

وأكدت الشركة هذه التوقعات بعد ثلاثة أشهر. وارتفعت تكاليف الرسوم الجمركية منذ ذلك الحين.

وفي يونيو، رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.

في رسالة إلى مجلس إدارة بيبسيكو، قالت إليوت إنفستمنت إن الشركة تعاني من نقص وضوح رؤستها الاستراتيجية، وتباطؤ في النمو، وتراجع الربحية في قطاع الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية. إلا أن الشركة لا تزال تؤمن بإمكانيات بيبسيكو، لا سيما بالنظر إلى نمو أعمالها الدولية.

وقال إليوت: "مع أن هذا المسار المخيب للآمال كان مؤسفا، إلا أنه أتاح فرصة تاريخية: فمع عقلية سليمة وخطة تحول طموحة ومناسبة، تمثل بيبسيكو اليوم فرصة نادرة لإنعاش شركة عالمية رائدة وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين".

وأكدت إليوت رغبتها في مناقشة مجلس إدارة بيبسيكو وإدارتها في سبل تحسين الأداء.