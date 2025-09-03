وقال ترامب للصحفيين "نحن بحاجة إلى خفض كبير جدا".

ووجه الرئيس، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، انتقادات لاذعة متكررة لرئيس البنك المركزي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة.

ومنذ أشهر عدة يدعو ترامب علنا البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية.

ولم يخف ترامب رغبته في إقالة باول الذي تنتهي ولايته العام المقبل رغم أنّ صلاحيته كرئيس للبلاد تنحصر بتعيين رئيس الاحتياطي وليس بإقالته.