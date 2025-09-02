وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجائزة منحت للدكتور سلطان الجابر تقديرا لجهوده في تطوير قطاع الكيماويات العالمي، من خلال بناء قدرات فعالة في مجالات التكرير والتصنيع والتسويق.

وأضافت: "وتقديرا لجهوده في إطلاق شركة XRG التي تطمح إلى تأسيس واحدة من أكبر 3 منصات عالمية للكيماويات".

وتابعت: "وتقديرا لجهوده في دعم التوسعات الهادفة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والكيماويات".

وتعدّ إنديبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيس ICIS مزودا عالميا رائدا للبيانات والتحليلات في مختلف مجالات الطاقة.