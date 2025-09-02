فاز الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بجائزة ICIS كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجائزة منحت للدكتور سلطان الجابر تقديرا لجهوده في تطوير قطاع الكيماويات العالمي، من خلال بناء قدرات فعالة في مجالات التكرير والتصنيع والتسويق.
وأضافت: "وتقديرا لجهوده في إطلاق شركة XRG التي تطمح إلى تأسيس واحدة من أكبر 3 منصات عالمية للكيماويات".
وتابعت: "وتقديرا لجهوده في دعم التوسعات الهادفة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والكيماويات".
وتعدّ إنديبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيس ICIS مزودا عالميا رائدا للبيانات والتحليلات في مختلف مجالات الطاقة.