وقالت الشركة في بيان لها أمس الاثنين إن الصفقة أبرمت مع شركة "كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن" اليونانية في أغسطس 2024 واكتملت خلال أقل من 12 شهرا، ليصل إجمالي عدد ناقلات النفط العملاقة المملوكة لشركة البحري إلى 50 ناقلة، ما يجعلها الأكبر على مستوى العالم.

وأوضحت أن الناقلات جرى تصنيعها في كوريا الجنوبية، وزودت بأحدث الأنظمة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام البحري بالاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية.

من جانبه قال رئيس قطاع البحري للنفط هشام النغيمش: "يمثل بلوغنا 50 ناقلة نفط خام عملاقة محطة فارقة في مسيرة نمو قطاع البحري للنفط. هذا التوسع يعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتنامي في أسواق الطاقة العالمية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا، مع ضمان جاهزية أسطولنا لمستقبل مستدام".

وبإتمام الصفقة، تجاوز إجمالي عدد السفن المملوكة لمجموعة البحري 100 سفينة حتى نهاية الربع الثاني من 2025، بعد أن حققت الشركة نموًا في صافي الأرباح بنسبة 18 بالمئة خلال الربع الأول، لتصل إلى 533 مليون ريال، مدعومة بالمرونة التشغيلية لأسطولها والعوائد من مبيعات السفن وتنويع أعمالها في قطاعات النقل البحري.

وتواصل شركة البحري، بصفتها الشركة الوطنية للنقل البحري، ترسيخ ريادة المملكة في الصناعة البحرية عالميًا عبر قطاعاتها المتكاملة وإمكانياتها اللوجستية المتقدمة، بما يعزز الابتكار، ويدعم التجارة المستدامة، ويقوي حضور السعودية في الأسواق الدولية.

البحري هي شركة الشحن الوطنية للمملكة العربية السعودية وهي أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.