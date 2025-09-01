وأعلنت الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية بالصين عن نمو ثلاثي الرقم في إيرادات منتجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع بنسبة 26 بالمئة في مبيعات وحدة الحوسبة السحابية — وهي الوحدة الأكثر ارتباطًا بازدهار الذكاء الاصطناعي — متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

هذا الأداء ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات المنافسة المتصاعدة مع "ميتوان" و"JD.com" في قطاع التجارة الإلكترونية.

وسجل سهم "علي بابا" أكبر مكاسب يومية له منذ نوفمبر 2022 في بورصة هونغ كونغ، رغم أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 2 بالمئة فقط، وجاءت الأرباح التشغيلية أقل من المتوقع.

كما ساهمت هذه القفزة في تحفيز قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام؛ إذ ارتفع سهم شركة "بايدو" المطورة لنموذج "Ernie" بنسبة وصلت إلى 5.8 بالمئة، بينما صعد سهم "تينسنت" أيضًا.

وقالت "شارو تشانانا"، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "نتائج علي بابا تسلط الضوء على انقسام واضح في قطاع التكنولوجيا الصيني: الذكاء الاصطناعي يحقق نموًا قابلًا للتوسع، بينما تظل القطاعات التقليدية الموجهة للمستهلكين غارقة في منافسة سعرية مدمرة."

وأضافت تشانانا: "الارتفاع ثلاثي الرقم في إيرادات الذكاء الاصطناعي والمبيعات القوية للحوسبة السحابية يُظهر أن علي بابا تعيد تموضعها لضمان البقاء طويل الأمد في البنية التكنولوجية، وليس فقط الهيمنة في قطاع التجزئة".

ويُعد عنصر الذكاء الاصطناعي أحد الأسباب التي تفسر تفوق أداء سهم "علي بابا" على منافسيه المعتمدين بشكل أكبر على التجارة هذا العام. كما استفادت الشركة من نمو ذراعها الدولية التي تشمل منصات تسوق إلكتروني عالمية مثل "Lazada" و"AliExpress".

وكتب محللو "مورغان ستانلي"، في مذكرة بحثية أن "علي بابا تمتلك أفضل أطروحة تمكينية للذكاء الاصطناعي في الصين"، مشيرين إلى أن خسائر قطاع توصيل الطعام والتجارة الفورية بلغت ذروتها هذا الربع.