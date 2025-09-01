وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك "إتش إس بي سي" ليصل إلى 59.3 نقطة في أغسطس، مقابل 59.1 نقطة في يوليو.

وتشير أي قراءة تزيد على 50 نقطة إلى وجود نمو في القطاع، وقد جاءت القراءة الأخيرة أقل من التقدير الأولي البالغ 59.8 نقطة.

ونمت أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من خمسة أعوام، حيث يرتبط ذلك بتحسين مواءمة العرض مع الطلب.

كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنفس القدر تقريبا الذي كانت شهدته في يوليو، والذي كان الأسرع منذ 57 شهرا، مدفوعة بانتعاش الطلب إلى جانب الإعلانات الإيجابية.