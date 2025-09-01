وقالت لاغارد في تصريحات لإذاعة راديو كلاسيك الفرنسية "في حال حصل ذلك، فسيشكّل خطرا بالغا للغاية على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".

ورأت أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "تؤثر بطبيعة الحال على الولايات المتحدة" للحفاظ على استقرار الأسعار والوظائف، محذرة من أنه "في حال استندت (هذه السياسة) الى إملاءات هذا أو ذاك... سيكون توازن الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تأثيرات ذلك على العالم أجمع، موضع قلق بالغ".

وهاجم ترامب مرارا وتكرارا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب عدم خفض سعر الفائدة قصيرة الأجل وهدد بإقالته. كما يحاول ترامب إقالة ليزا كوك وهي عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.