وتعد تعليقات سيتشين، رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا وأحد الحلفاء المقربين للرئيس فلاديمير بوتين، أول مؤشرات على عدم ارتياح روسيا حيال استراتيجية أوبك+ لتسريع زيادات الإنتاج على مدى أشهر.

يُعرف سيتشين بانتقاده للتعاون مع أوبك، وأشار في وقت سابق إلى أن تخفيضات الإنتاج التي طبقها تحالف أوبك+ حفزت الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها، مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم على مدى السنوات الماضية.

وقالت مصادر في القطاع، لوكالة رويترز، إن روسيا خلال اجتماعات أوبك+ عبرت عن قلقها إزاء زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا، رغم أنها دعمت هذه التحركات في النهاية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، الإنتاج لعدة سنوات لدعم أسعار النفط.