قال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشين إن صافي دخل الشركة تراجع بأكثر من 68 بالمئة إلى 245 مليار روبل (ثلاثة مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة لانخفاض أسعار النفط التي تأثرت سلبا بزيادة الإنتاج من جانب دول في منظمة أوبك.
وتعد تعليقات سيتشين، رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا وأحد الحلفاء المقربين للرئيس فلاديمير بوتين، أول مؤشرات على عدم ارتياح روسيا حيال استراتيجية أوبك+ لتسريع زيادات الإنتاج على مدى أشهر.
يُعرف سيتشين بانتقاده للتعاون مع أوبك، وأشار في وقت سابق إلى أن تخفيضات الإنتاج التي طبقها تحالف أوبك+ حفزت الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها، مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم على مدى السنوات الماضية.
وقالت مصادر في القطاع، لوكالة رويترز، إن روسيا خلال اجتماعات أوبك+ عبرت عن قلقها إزاء زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا، رغم أنها دعمت هذه التحركات في النهاية.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، الإنتاج لعدة سنوات لدعم أسعار النفط.