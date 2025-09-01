تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0238 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "ساعدت التعليقات الحذرة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي المتداولين على تجاوز بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت مرتفعة يوم الجمعة وأبقت الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر".

وأضاف سيمبسون أن محكمة الاستئناف الأميركية اعتبرت أيضا أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قانونية، مما زاد من الضغط على الدولار وأدى إلى ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، كررت دالي دعمها لخفض سعر الفائدة، بالنظر إلى المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل.

وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير أمس الأحد إن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين رغم حكم من محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المئة إلى 40.44 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تساهم العطلة الرسمية الأميركية في تقليل السيولة، مما يؤدي أيضا إلى تفاقم بعض التحركات في الذهب والفضة".

وأوضح "تصعد الفضة استجابة لتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأميركية".

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولار وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولار.