وفي حديثها إلى محطة راديو كلاسيك، قالت لاغارد إن الانضباط المالي لا يزال ضروريًا في فرنسا، وإنها تراقب عن كثب وضع فروق أسعار السندات الفرنسية.

وقد أعلنت أحزاب المعارضة الفرنسية أنها ستسقط الحكومة الأقلية في تصويت الثقة الذي سيجرى في 8 سبتمبر، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بسبب خططه غير الشعبية لخفض الميزانية في عام 2026.

وقد أثر ذلك على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وحذرت لاغارد من مخاطر الانهيار الحكومي في منطقة اليورو باعتباره مصدر قلق.

وقالت إن النظام المصرفي الفرنسي ليس مصدر خطر بحد ذاته، مشددة على أنها في وضع أفضل مقارنة بأزمة 2008.