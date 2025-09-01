ووفقا لحسابات شركة الاستشارات الإدارية "استراتيجي آند"، بلغت حصة الموردين الألمان في السوق العالمية 23 بالمئة حتى عام 2024، أي أقل بثلاث نقاط مئوية عن مستواها قبل عشر سنوات.

في المقابل، زادت الشركات الصينية - التي لم يكن لها أي دور في السوق العالمية قبل 20 عاما - من حصتها إلى 12 بالمئة خلال الفترة نفسها ارتفاعا من 5 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "استراتيجي آند" مملوكة لشركة التدقيق الدولية "برايس ووترهاوس كوبرز".

وللموردين أهمية كبيرة في التنافسية في صناعة السيارات، فنشاطهم لا يقتصر على تصنيع قطع الغيار فحسب، بل يشمل أيضا المشاركة بشكل كبير في التطوير والابتكارات الجديدة.

ووفقا لشركة "استراتيجي آند"، تُعزى خسائر الموردين الألمان في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الشركات المصنعة الأوروبية، التي تُعدّ أهم عملائها.

وتراجعت مكانة شركات صناعة السيارات الألمانية، لا سيما في الصين، لكن المصنّعين هناك يعتمدون أيضا بشكل كبير على الموردين الصينيين في الحصول على قطع غيارهم.

وشهدت المبيعات العالمية لأكبر عشر شركات صناعة سيارات ركودا العام الماضي، بينما يُظهر التحليل أن مبيعات موردي قطع غيار السيارات ارتفعت بشكل طفيف من 1.14 تريليون يورو إلى 1.15 تريليون يورو، إلا أن الشركات الصينية كانت الأكثر استفادة من هذه الزيادة.

ووفقا لتقديرات المحللين، فإن أحد أسباب هذا التطور هو أن الشركات الصينية تطور منتجات جديدة وتطرحها في الأسواق بشكل أسرع بكثير من الشركات الألمانية.

ووفقا للدراسة، لم يحقق المصنعون الصينيون ريادة تكنولوجية في التقنيات الرئيسية مثل البطاريات والبرمجيات فحسب، بل قدموا أيضا لعملائهم مزايا سعرية كبيرة.

مع ذلك، لا يبدو معدو الدراسة متشائمين للغاية، حيث أشاروا إلى أن صناعة السيارات الألمانية قد تجاوزت من قبل أزمة حادة في تسعينيات القرن الماضي.

ورغم ذلك أوصى الخبراء بتسريع التطوير والإنتاج وبأن تعيد الشركات المحلية النظر جذريا في نهجها، وذلك بالتوقف عن التركيز على التحسين المستمر للمنتجات الحالية - كما جرت العادة - واستكشاف مجالات تكنولوجية جديدة بدلا من ذلك.

وقال هينينج رينيرت، المشارك في إعداد الدراسة: "الضغط كبير. لكن القطاع أثبت في الماضي أنه لا يستطيع التغلب على الأزمات فحسب، بل أيضا النمو منها".