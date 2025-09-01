وأضافت الوزارة، السبت، أن الصفقة التي وقعتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تتضمن "حفر 10 آبار في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة والخاص بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج".

وتتجه مصر، التي كانت في السابق دولة مصدرة للطاقة إقليميا، بشكل متزايد نحو الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المرتفع مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في الحقول الجديدة.

ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، بلغ إنتاج الغاز في مايو 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يتجاوز 40 بالمئة مقارنة مع مارس 2021.

وذكرت الوزارة أن الصفقة الأولى بقيمة 120 مليون دولار مع شركة شل تشمل حفر ثلاث آبار في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

ووقعت إيني الإيطالية صفقة بقيمة 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وجرى توقيع اتفاقية ثالثة بقيمة 109 ملايين دولار مع شركة أركيوس إنرجي، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 51 بالمئة لشركة بي.بي و49 بالمئة لشركة إكس.آر.جي الذراع الاستثمارية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (أدنوك)، وتستهدف العمل في منطقة شمال دمياط البحرية.

وأعلنت الوزارة أيضا عن اتفاقية مع شركة زاروبيج نفط الروسية باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار تتعلق بمنطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل لحفر أربع آبار.