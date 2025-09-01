وبلغت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة عقارية نحو 207 مليارات يوان (29 مليار دولار)، وفقا لبيانات أولية صادرة عن شركة معلومات العقارات الصينية الأحد.

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 17.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجع بلغت نسبته 24 بالمئة في يوليو.

وقد تراجعت المبيعات للشهر السادس على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية.

ويشهد قطاع الإسكان في الصين ركودا متواصلا منذ أكثر من أربع سنوات، حيث ازدادت وتيرة تراجع المبيعات منذ الربع الثاني من العام.

ويشير تفاقم تراجع الأسعار أيضا إلى أن تأثير حزم التحفيز التي تم إطلاقها قبل عام بدأ يتلاشى، مما يثير مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة انكماش.