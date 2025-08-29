وقالت الشركة في بيان إن الرسوم الجمركية قد تكلف الشركة ما بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار هذا العام.

وعندما أعلنت كاتربيلر عن نتائجها الفصلية في أوائل أغسطس، كانت قد قدرت تكاليف الرسوم الجمركية بما يتراوح بين 1.3 مليار دولار و1.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الرسوم الجمركية الإضافية والتوضيحات التي صدرت منذ ذلك الحين قد دفعت الرسوم المتوقعة إلى الارتفاع.

وبالنسبة للربع الحالي وحده، تتوقع كاتربيلر حاليا تكاليف رسوم جمركية تتراوح بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار، ارتفاعًا من تقدير سابق يتراوح بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار.

وكانت كاتربيلر، المعروفة بحفاراتها وجرافاتها الصفراء، قد قالت في السابق إنها ستسعى لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية من خلال إجراءات مختلفة، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي جو كريد لم يقدم تفاصيل في ذلك الوقت.