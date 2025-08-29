هذه المساهمة ليست نظرية، فالأرقام تؤكد أن مئات الآلاف منهم باتوا يملؤون فجوات رئيسية في سوق العمل الألماني، من مهن متخصصة مثل الطب والهندسة إلى قطاعات البناء والخدمات. هذا الحراك يثير تساؤلات حاسمة: كيف غير مليون سوري وجه الاقتصاد الألماني؟ وهل أصبح وجودهم يمثل قوة دافعة حقيقية للازدهار في ألمانيا؟ وهل يمكن اعتبارهم محركاً جديداً للنمو الاقتصادي؟

لم يعد الوجود السوري في ألمانيا مجرد قضية إنسانية، بل تحول إلى مكون رئيسي في سوق العمل، مساهماً في سد فجوات تعاني منها قطاعات حيوية. فمن بين قرابة مليون سوري يعيشون حالياً في البلاد، تشير بيانات صادرة عن المعهد الاقتصادي الألماني إلى أن حوالي 670 ألف منهم لديهم وظائف، وهو ما يُفنّد فكرة أنهم يشكلون عبئاً على الحكومة. هذه النسبة المرتفعة من التوظيف تعكس مدى الجهد المبذول في الاندماج المهني.

هذا الاندفاع نحو سوق العمل يتسارع بوتيرة ملحوظة، إذ توضح وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2023 ومنتصف عام 2024، انضم إلى سوق العمل الألماني 213 ألف سوري، مما يؤكد أن تدفق الكفاءات مستمر وفعّال.

وتتوزع هذه الكفاءات على قطاعات مختلفة تعاني من نقص في العمالة. فالأرقام المتاحة تبرز مساهمة السوريين في مهن أساسية، حيث يعمل أكثر من 5300 سوري في قطاع الطب، وأربعة آلاف في قطاع السيارات، وخمسة آلاف آخرين في مجالات الكهرباء والبناء والتكييف، وفقاً للمعهد الاقتصادي الألماني. هذه الأعداد تشير إلى أن الاندماج ليس سطحياً، بل يلامس قطاعات مهمة في الاقتصاد الألماني.

جزء أصيل من النسيج الاجتماعي والاقتصادي الألماني

كما أن مساهمة هؤلاء المهاجرين لا تقتصر على العمل المباشر فقط. فكل سوري في ألمانيا يساهم في ميزانية الدولة بنحو 8300 دولار سنوياً من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعونها، بالإضافة إلى مساهمتهم غير المباشرة عبر الإنفاق والاستثمار بحسب بيانات المعهد الاقتصادي الألماني، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويؤكد أن الاستثمار في دمجهم يعود بالنفع على الجميع.

ويعكس منح الجنسية الألمانية لأكثر من 83 ألف سوري خلال العام الماضي وحده ، وهو ما يمثل أكبر جالية تحصل على الجنسية بفارق كبير، تقديراً لهذا الاندماج ونجاحه، حيث تحول جزء كبير من اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 إلى جزء أصيل من النسيج الاجتماعي والاقتصادي الألماني.

قدرة على التحول السريع من حالة اللجوء إلى الإنتاج

ومن برلين قال الخبير الاقتصادي مصطفى السيد في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" : "إن وجود مليون سوري في ألمانيا يمثل اليوم محركاً ملموساً للنمو الاقتصادي، ليس فقط عبر سد النقص في العمالة، بل أيضاً من خلال قدرتهم على التحول السريع من حالة اللجوء إلى الإنتاج".

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن نصف اللاجئين السوريين يدخلون سوق العمل بعد خمس سنوات من وصولهم، وأن متوسط صافي دخلهم اليومي يصل إلى نحو 63 يورو في ولايات مزدهرة مثل بادن فورتمبورغ، ما يعكس سرعة اندماجهم الاقتصادي.

وأشار السيد إلى أن السوريين غيّروا بالفعل وجه سوق العمل الألماني، حيث يعمل نحو 287 ألفاً منهم في قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، النقل، والخدمات اللوجستية. وأكد أن النظام الصحي الألماني يعتمد بشكل متزايد على الأطباء السوريين، محذراً من أن القطاع سيواجه أزمة حقيقية في حال غياب هذه الكفاءات.

وأكد أن هذه المعطيات تجعل السوريين قوة دافعة للازدهار في ألمانيا، إذ لم يعد حضورهم مقتصراً على المهن منخفضة المهارة، بل امتد إلى تخصصات دقيقة غير الطب كالهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السيد: "إن منح الجنسية الألمانية لأكثر من 83 ألف سوري خلال عام واحد، معظمهم في سن العمل، دليل على أنهم أصبحوا جزءاً أصيلاً من البنية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة أساسية للنمو المستدام في أكبر اقتصاد أوروبي.

السوريون أضافوا عنصر الشباب إلى سوق عمل يواجه تحديات الشيخوخة

ومن ألمانيا، قال الاقتصادي طلال جاسم في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: "إن عدد السوريين في ألمانيا بلغ حتى مايو 2025 حوالي 961 ألف مقيم من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى نحو 297 ألفاً حصلوا على الجنسية الألمانية حتى نهاية عام 2024، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقارب 1.3 مليون سوري، وهو ما يعادل أكثر من 5 بالمئة من سكان سوريا.

وأوضح جاسم أن هذا الحجم السكاني الكبير جعل السوريين لا يمثلون مجرد جالية مهاجرة، بل أصبحوا كتلة سكانية واقتصادية مؤثرة، تساهم في تحريك النمو الاقتصادي عبر حجم الطلب الاستهلاكي الكبير، والضرائب والمساهمات المالية التي يضخونها في صناديق الدولة، فضلاً عن دعم استقرار منظومة الضمان الاجتماعي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني.

وأضاف أن السوريين لم يغيروا فقط وجه سوق العمل الألماني من حيث التخصصات المهنية، بل غيّروه أيضاً بالبعد الديموغرافي والاجتماعي، حيث أضافوا عنصر الشباب إلى سوق عمل يواجه تحديات الشيخوخة ونقص الأيدي العاملة الشابة والمتخصصة، ما يعزز استدامة الاقتصاد الألماني على المدى الطويل.

وأكد أن هذه المعطيات تجعل السوريين قوة دافعة للازدهار، ليس فقط عبر مساهماتهم الحالية، بل أيضاً عبر أجيالهم القادمة من الكفاءات المتعلمة والفاعلة، ما يضعهم في موقع الشريك الأساسي في استدامة أكبر اقتصاد أوروبي.

المهاجرون.. شريان إنقاذ للاقتصاد الأوروبي

خلال حديثه إلى برنامج بزنس مع لبنى على "سكاي نيوز عربية"، أكد استشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور باسم حشاد أن تحويلات المهاجرين تجاوزت 675 مليار دولار منذ بداية العام، مشيراً إلى أنهم أنقذوا اقتصاد أوروبا في الأزمات ويشغلون 10% من الوظائف الفنية، فيما تواجه القارة شيخوخة وأمراضاً مزمنة بين الشباب.

الهجرة ليست مجرد انتقال أفراد، بل ضخ مباشر في اقتصادات الدول المستقبلة.

2.2 تريليون دولار يضيفها المهاجرون سنويًا لاقتصاد الولايات المتحدة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد كندا.

1.2 تريليون دولار هي مساهمة المهاجرين في أوروبا كل عام.

كما أن 231 من أكبر الشركات الأميركية، بعائدات تفوق 8.6 تريليون دولار وتوظف 16 مليون شخص، أسسها مهاجرون. الأرقام هنا لا تترك مجالًا للجدل: المهاجرون ليسوا عبئًا، بل رافعة اقتصادية.

كتلة بشرية بحجم قارة

304 ملايين مهاجر يعيشون اليوم خارج أوطانهم، وهو رقم يعادل تقريبًا سكان اليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا معًا. نحو 48 بالمئة منهم نساء، أي ما يقارب 146 مليون امرأة. هذه الأرقام تكشف أن حركة الهجرة لم تعد استثناءً، بل ظاهرة كبرى تعيد تشكيل سوق العمل العالمي.