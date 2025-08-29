وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الطرح شهد طلبا كبيرا من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيز تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر، والتي استمرت لمدة 4 ساعات تقريبا، وهـو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة.

وتم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم على الإطلاق تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة.

لدى "أدنوك" ثقة راسخة بفرص النمو القوية و الواعدة لشــــركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، استنادا إلى استراتيجية أعمالها الطموحة وقوتها التشغيلية.

وقد أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 12 أغسطس الجاري، تحقيق أدنوك للإمداد والخدمات، أداء تشغيليا وماليا قياسيا وبأعلى من توقعات السوق، إذ بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.7 مليار درهم (حوالي 744 مليون دولار)، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.

وحققت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قياسية، إذ نمت إيراداتها والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة و31 بالمئة على التوالي على أساس سنوي، متفوقةً بذلك على توقعات السوق.

وحقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة نموا قويا حتى في الأسواق ذات الظروف الاقتصادية الضعيفة، مما يعكس قيمة إستراتيجية التنوع التي تتبناها الشركة فضلا عن قوة مرونة نموذج أعمالها.

وانسجاما مع هذا الزخم القوي، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها لعام 2025، في إشارة واضحة على ثقتها بقدرتها على خلق القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى الطويل، وزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة، تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح التي تم اعتمادها عند الطرح العام الأولي لأسهمها.

و ستسـتمر "أدنوك"، بصفتها المالكة لحصة الأغلبية، محتفظة بحصة تبلغ 78 بالمئة، كما وافقت على عدم بيع أي أسهم إضافية من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات لمدة 6 أشهر اعتبار من تاريخ إغلاق الطرح، مع مراعاة جميع الاستثناءات المتعارف عليها.

وبهــــذه المناسبة، قال خالـد الزعابي، رئيس الشؤون الماليـة لمجموعة "أدنوك:" "يسرنا الإعلان عـن إتمام تسعير الطرح المؤسسي لأسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم، (حوالي 317 مليون دولار) بنجاح، وذلك بعـد الإقبال الاستثنائي الذي شهده من المستثمرين المحليين والـدوليين، حيث تجاوز حجـم الطلب الإجمالي القيمة المسـتهدفة بمعــــــدل تقريبي بلغ 7 مـرات خلال فترة الطرح التي استمرت لمدة 4 ساعات تقريبا. ويؤكد هذا الطرح التزامنا الراسخ بخلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين على المد البعيد، كما يدعم تنفيذنا لاستراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى ضـمان إدراج شـــــركاتنا المدرجـــــة ضمن المؤشـــــرات العالميـــــة. وسيساهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة من 19 بالمئة تقريبا إلى 22 بالمئة تقريبا، مما سيعزز سيولة تداول أسهمها، وتنويع قاعدة مساهميها، بالإضافة إلى إتاحة مسار واضح لإدراج أسهمها ضمن مؤشر MSCI. وعبر مكليتها لحصة الأغلبية، ستستمر أدنوك بالتزامها بدعم "أدنوك للإمداد والخدمات" لتنفيذ خطط نموها الطموحة، والتركيز على خلق وتعزيز القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى البعيد".

وأضاف: "تؤمن "أدنوك" بأن رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" سيتيح مسارا لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" للأسواق الناشئة، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة الربعية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لجميع معايير الإدراج ذات الصلة. وتتوقع "أدنوك" أن يسهم إدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر MSCI في تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز الوعي بمكانة الشركة بالإضافة إلى تسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

يذكر أن كل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع وجي بي مورغان للأوراق المالية بي.إل.سي والدولية للأوراق المالية ذ.م.م. وBOCI آسيا المحدودة وشركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية، هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة “CICC” يعملون كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.