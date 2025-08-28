ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد " أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ش.م.ع أدنوك اليوم، بصفتها مساهما مالكا لحصة الأغلبية بنسبة 81 بالمئة من الأسهم العادية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي. "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة"، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “ADNOCLS” ورقم التعريف الدولي “AEE01268A239”.. عن عزمها طرح ما يصل إلى 222 مليون سهم عادي "الأسهم"، وهو ما يمثل تقريبا نسبة 3 بالمئة من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" (الطرح)، وذلك من خلال عملية بناء سجل الأوامر الموجّهة لفئة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، بما يتماشى مع نص القاعدة رقم 144A والتشريع S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته "قانون الأوراق المالية الأميركي".

وسيكون الطرح متاحا فقط للمستثمرين المحترفين "وفقا للتعريف المعتمد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة" داخل دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية الدولية، ولن يكون الطرح متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي دولة أخرى.

ومن المخطط أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر فورا، ومن المتوقع أن تنتهي قبل افتتاح السوق بتاريخ 29 أغسطس 2025، ما لم يتم تسريع العملية وإغلاقها بشكل أبكر، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح فور استكمال هذه العملية كما يُتوقع أن تتم عملية تسوية الأسهم المطروحة في 03 سبتمبر 2025 أو في تاريخ قريب منه.

وسيمكن هذا الطرح "أدنوك" من بيع حصة إضافية في شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بهدف تعزيز سيولة وتداول أسهمها العادية وتنويع قاعدة مساهميها.

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة في إتاحة المسار لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” للأسواق الناشئة، وهو ما قد يحدث خلال المراجعة الربعية المقبلة في حال استيفاء شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.

وفي حال تم إدراج أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ضمن مؤشر “MSCI”، سينعكس ذلك بصورة إيجابية على تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانتها وقيمتها الاستثمارية المميزة كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.

وحققت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قياسية، إذ نمت إيراداتها والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة و31 بالمئة على التوالي على أساس سنوي، متفوقةً بذلك على توقعات السوق.

وحقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة نموا قويا حتى في الأسواق ذات الظروف الاقتصادية الضعيفة، مما يعكس قيمة إستراتيجية التنوع التي تتبناها الشركة فضلا عن قوة مرونة نموذج أعمالها.

وانسجاما مع هذا الزخم القوي، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها لعام 2025، في إشارة واضحة على ثقتها بقدرتها على خلق القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى الطويل.

وتخضع أسهم "أدنوك"، بصفتها المالك لحصة الأغلبية، غير المطروحة للبيع في شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال عملية بناء سجل الأوامر لفترة حظر تداول مدتها 6 أشهر اعتباراً من تاريخ التسوية، مع مراعاة جميع الاستثناءات المتعارف عليها.

وتم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع وجي بي مورغان للأوراق المالية بي.إل.سي والدولية للأوراق المالية ذ.م.م. وBOCI آسيا المحدودة وشركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية، هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة “CICC” كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.