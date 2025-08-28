وقال آشر جينوت الرئيس التنفيذي لشركة (هت 8) إن من المقرر الانتهاء قريبا من اندماج الشركة غير المدرجة مع جريفون ديجيتال مايننج، والهدف هو بدء التداول في أوائل سبتمبر. وتمتلك (هت 8) ثمانين بالمئة من أسهم أميركان بتكوين.

وأضاف أنه تم بالفعل تحديد المساهمين الرئيسيين في عملية الإدراج.

وسيمتلك إريك ترامب المشارك في تأسيس الشركة وشقيقه دونالد ترامب الابن وشركة هت 8 نسبة 98 بالمئة من الكيان المشكل حديثا، والذي سيحتفظ باسم (أميركان بتكوين) وسيحمل سهمه الرمز إيه.بي.تي.سي.

وقال جينوت لرويترز في مقابلة خلال مؤتمر كريبتو آسيا بهونغ كونغ "بدلا من طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام مباشرة عبر طرح عام أولي، اعتقدنا أن هناك مزايا أكبر بكثير للتمويل إذا كانت لدينا شركة قائمة تتمتع بالفعل بإمكانية الوصول إلى مصادر تمويل مختلفة".

وأضاف أن إريك ترامب موجود أيضا في هونغ كونغ، وسيسافر إلى طوكيو في نهاية الأسبوع لحضور فعالية لشركة ميتابلانيت، وهي شركة يابانية لإدارة ثروات بتكوين.

كانت فاينانشال تايمز ذكرت قبل أسبوعين أن أميركان بتكوين تبحث عن أصول رقمية لشرائها في هونغ كونغ واليابان لتوسيع أعمالها العالمية.