وزاد إجمالي قيمة السلع التي وصلتها بنسبة 11 بالمئة سنويا إلى 12.2 مليار يورو.

وتتوقع الشركة نمو إجمالي قيمة السلع خلال العام الحالي ككل بنحو 10 بالمئة وهو الحد الأقصى لنطاق النمو المتوقع الذي يتراوح بين 8 و10 بالمئة.

كما تتوقع دليفري هيرو نمو الإيرادات خلال العام الحالي ككل بما يتراوح بين 22 بالمئة و24 بالمئة وليس بما يتراوح بين 17 و19 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.

وفي الوقت نفسه، خفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل المعدلة خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 900 و940 مليون يورو، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 975 و1.025 مليار يورو، بسبب التغيرات غير المواتية في أسعار الصرف.