وقال يلماز لقناة خبر ترك عندما سُئل عما إذا كان من المتوقع إجراء خفض آخر "بالطبع نتوقع ذلك... كما تعلمون، اتجاه التضخم واضح. ويظهر ذلك أيضا في التوقعات".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي التيسير النقدي الشهر المقبل بعد أن خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 43 بالمئة في يوليو، ليستأنف دورة تعطلت بسبب اضطرابات سياسية في وقت سابق من هذا العام.