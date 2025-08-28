وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع، في مدينة العلمين الجديدة.

وستبلغ طاقة هذا المجمع 2 غيغاوات من الخلايا الشمسية و2 غيغاوات من الألواح الشمسية.

وقال مدبولي إن المشروع يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمطور الصناعي (تيدا – مصر)، باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون دولار (نحو 11 مليار جنيه)، لافتًا إلى أن تنفيذه سيتم على ثلاث مراحل تشمل الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل.

وأضاف أن المجمع سيضم مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، ومصنعًا لإنتاج الألواح الشمسية بالقدرة نفسها، إلى جانب مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 غيغاوات/ساعة، ومن المقرر أن يوفر 841 فرصة عمل مباشرة، كما سيخصص إنتاج الخلايا بالكامل للتصدير للأسواق العالمية، بينما يوجّه إنتاج الوحدات للسوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس الدعم القوي من القيادة السياسية لجهود المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية، ولا سيما في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن المنطقة باتت منصة متكاملة للاستثمار العالمي ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر بفضل مقوماتها التنافسية وموقعها الإستراتيجي على خطوط التجارة العالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، وبناء شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أنه يفتح آفاقًا واسعة لبناء سلاسل إمداد متكاملة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار جمال الدين إلى أن المشروع لا يقتصر على ضخ استثمارات جديدة، بل يعزز أيضًا من نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المحلية، بما يدعم قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال الصناعات الخضراء.

وبحسب هيكل الشراكة، يشارك في المشروع كل من شركة "JA Solar" (الجانب الصيني والمستثمر التقني)، وشركة "أيه اتش" للإدارة الصناعية (الجانب المصري)، وشركة Global South Utilities (الجانب الإماراتي)، وشركة Infinity Capital (الجانب البحريني).

يُذكر أن شركة "JA Solar" تأسست عام 2005 وتُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة، وتعمل حاليًا في أكثر من 165 دولة حول العالم، كما صُنفت ضمن قائمة "فورتشن الصين" لأفضل 500 شركة.