وأضافت المصادر أن الشركة تعتزم تقديم 200.41 دولار للسهم لموظفيها الحاليين ضمن برنامج إعادة الشراء بزيادة 5.5 بالمئة عن 189.90 دولار لكل سهم عرضتها عليهم قبل حوالي ستة أشهر والتي قدرت قيمة بايت دانس بنحو 315 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يجري إطلاق عملية إعادة الشراء في الخريف.

وقالت المصادر إن أحدث عملية إعادة شراء بتقييم أعلى ستأتي في وقت تعمل فيه بايت دانس على تعزيز مكانتها كأكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم من حيث الإيرادات، مع ارتفاع إيرادات الربع الثاني بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر مصدران أن هذه القفزة أسفرت عن وصول إيرادات الشركة في الربع الثاني إلى نحو 48 مليار دولار، معظمها من السوق الصينية التي لا تزال تواجه ضغوطا سياسية للتخلي عن فرعها في الولايات المتحدة.

ولم يُعلن سابقا عن التقييم المعدل وتفاصيل نمو الإيرادات في الربع الثاني. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة هذه المعلومات مع وسائل الإعلام.

وفي الربع الأول، صعدت إيرادات بايت دانس إلى أكثر من 43 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم من حيث المبيعات، متجاوزة إيرادات شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، التي بلغت مبيعاتها 42.3 مليار دولار في تلك الفترة.

وحافظت الشركتان على نمو المبيعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة في الربع الثاني، وسط الطلب القوي على الإعلانات.

وبايت دانس واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الصين، إذ استثمرت مليارات الدولارات في شراء رقائق إنفيديا، وبناء البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج الخاصة بها.