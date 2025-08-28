وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، إن تحويلات المصريين بالخارج تدخل ضمن الموارد الدولارية المحلية، حيث شهدت قفزة تاريخية بلغت 3.6 مليار دولار شهريًا، وهو ما يعتبر انعكاس واطمئنان وثقة المصريين في استقرار وقوة اقتصادهم، عكس الفترات التي كانت بها مشكلات في سعر الصرف".

وأضاف أن الحصيلة الدولارية لمصر من كل الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التصدير والصناعة بالإضافة لتحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ مصر في شهر واحد.

كما شدد على أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يبلغ 49 مليار دولار، كما أن هناك انخفاض للمعدل السنوي للتضخم، وانخفاض لعجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25 بالمئة ليسجل 11 مليار دولار فقط في 5 أشهر من يناير إلى مايو، وهو ميزان مدعوم ليس بتقليل الواردات ولكن بزيادة الصادرات المصرية، هو ما يعكس التحسن الكبير في الاقتصاد المصري.