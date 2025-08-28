وأوضحت الشركة أن أرباحها الأساسية قبل خصم الضرائب للسنة المالية الكاملة، التي انتهت في 30 يونيو، بلغت 2.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 15 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت كانتاس إن هذه النتائج تمثل أفضل أداء للشركة ولشركة الطيران الاقتصادي التابعة لها جيت ستار منذ عام 2019، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها طلبت شراء 20 طائرة إضافية من طراز "إيرباص إيه 321 إكس إل آر".

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة كانتاس، فانيسا هدسون: "حملت كانتاس وجيت ستار أربعة ملايين راكب إضافي خلال العام"، مشيدة بما وصفته بـ "العام الاستثنائي لجيت ستار، حيث ساهم تجديد أسطولها في تعزيز الأرباح بشكل كبير".

لكن هدسون حذرت من أن "بعض التكاليف ارتفعت بمعدل يفوق التضخم، ما قلل من استفادتنا من انخفاض أسعار الوقود"، مؤكدة أن "التحول يظل أولوية قصوى".

كما أعلنت أن المجموعة استأنفت توزيع الأرباح على المساهمين قائلة: "سنقوم بدفع توزيعات نهائية أساسية بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى توزيعات خاصة بقيمة 150 مليون دولار، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 800 مليون دولار".